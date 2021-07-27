Вильфанд рассказал о дождливой погоде в центре России до конца месяца

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, заявил о сохранении 28 июля в центре европейской части России дождливой погоды. При этом осадки будут комфортными и приобретут летний характер ко второй половине дня 29 июля.

«Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся», - поделился Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог добавил, что в четверг придёт и солнце, а облака постепенно рассеятся. Погода будет вполне теплой и комфортной.

Ранее стало известно, что некоторые регионы, наоборот, не смогут порадовать летними дождями. На Урале, в Томской, Омской и Новосибирской областях спрогнозировали сильные дожди, грозы и холодный ветер.