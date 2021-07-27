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Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух

Олеся Степакова
21:07 27.07.2021
В результате происшествия пострадал как минимум 31 человек.
Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух
© Фото: FohlenJens, Twitter
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Число погибших в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в Леверкузене на западе Германии, возросло до двух человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.  Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, пострадал как минимум 31 человек. 

Мощный взрыв прогремел утром во вторник на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщалось ранее, в экстренных службах предупредили о возможной утечке опасных газов. Также жителей города попросили срочно закрыть окна и двери, избегать выхода на улицу.

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