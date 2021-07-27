Мощный взрыв прогремел на заводе в Германии

На западе Германии в городе Леверкузен на заводе произошел взрыв. Об этом сообщила газета Rheinische Post. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места происшествия. На размещенных видео - огромный столб дыма.

По информации СМИ, взрыв прогремел приблизительно в 10.30 по московскому времени. Информация о пострадавших не поступала. В данный момент устанавливается причина произошедшего, выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщается, в экстренных службах предупредили о возможной утечке опасных газов. Также жителей города попросили срочно закрыть окна и двери, избегать выхода на улицу.