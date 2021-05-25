СМИ: Овечкин подтвердил, что намерен закончить карьеру в Washington Capitals

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сообщил, что намерен закончить карьеру. Об это сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

«Я уверен. Время еще есть. Конечно, я хочу закончить карьеру в Capitals», - приводит слова Овечкина в Twitter журналист.

Его 13-летний контракт на 124 миллиона долларов подошел к концу. Овечкин является рекордсменом клуба по очкам и голам. В 2018 году Овечкин вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Ранее российский форвард Александр Овечкин вошел в список шести лучших снайперов в истории лиги НХЛ. Хоккеист повторил достижение канадца Фила Эспозито, занимающего шестую строчку рейтинга с 717 заброшенными шайбами.