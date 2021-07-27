В Минздраве РФ анонсировали новые методы по борьбе с курением

Министерство здравоохранения РФ планирует ввести запрет на использование красителей, ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость во всех никотиносодержащих изделиях. О решении проработать меры по борьбе с курением сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своём Telegram-канале.

В министерстве подняли вопрос и о производстве обезличенных упаковок табачных и никотиносодержащих изделий. 75% их площади должны занимать предупреждающие о вреде курения фотографии и рисунки. Салагай также добавил, что считает необходимым ввести запреты на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

Ранее нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ предупредил об опасности курения в жару. Врач пояснил, что никотин в жару усиливает свое токсическое влияние на мозг, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.