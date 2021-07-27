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Зеленский сменил главнокомандующего ВС Украины

Олеся Степакова
20:07 27.07.2021
Новым главкомом станет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
Зеленский сменил главнокомандующего ВС Украины
© Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) республики Руслана Хомчака. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

«Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – уточнил пресс-секретарь украинского лидера.

Новым главкомом станет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Хомчак в свою очередь переходит на должность первого заместителя Совета нацбезопасности и обороны Украины, где сменит на посту Михаила Коваля.

Руслан Хомчак занимал должность главы Генштаба ВСУ с мая 2019 года.

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