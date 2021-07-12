В МГУ назвали условие для поступления восьмилетней девочки-вундеркинда

Психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова готов принять на обучение восьмилетнюю Алису Теплякову, если она сдаст вступительные экзамены. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

Девочка стала самым юным владельцем аттестата о среднем образовании в России, после того, как успешно сдала ЕГЭ по нескольким предметам. По словам ее отца, девочка мечтает о поступлении на психологический факультет МГУ.

На психфаке отметили, что открыты для всех, кто хочет связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи людям, и с радостью предоставят Алисе возможность учиться после сдачи вступительных экзаменов. В университете также выразили готовность оказать девочке поддержку в организационных вопросах, которые могут вызвать затруднения и переживания.

В то же время на факультете отметили, что значимую роль играют эмоциональная сфера, развитие навыков общения и мотивации.

«Важно не только то, как хорошо ребенок запоминает, но и может ли он эти знания представить в группе, презентовать на конференции, например. Отмечается, что для всех абитуриентов развитие эмоциональной и мотивационной сфер - одна из ключевых задач», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее родители Алисы рассказали, как в таком возрасте ей удалось пройти всю образовательную программу.