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Ученые окаменелость летучей мыши-вампира возрастом в сто тысяч лет

Елизавета Потейчук
20:08 27.07.2021
Во время обследования жилища вымершего ленивца аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелую челюсть вымершего вида летучих мышей под названием Desmodus draculae. Возраст окаменелости оценивается примерно в 100 тысяч лет.
Ученые окаменелость летучей мыши-вампира возрастом в сто тысяч лет
© Фото: pixabay.com
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В Аргентине ученые нашли вымершую гигантскую летучую мышь из семейства Desmodus draculae. Особь оказалась представителем подсемейства Desmodontinae (летучие мыши-вампиры). Оно включает в себя три живых и три вымерших вида.

Палеонтолог Даниэль Тассара сообщила, что окаменелая челюсть Desmodus draculae была найдена в пещере или норе диаметром 1,2 метра. И сама пещера или нора, «вероятно, принадлежала вымершему гигантскому ленивцу из семейства Mylodontidae». Статья о причудливой находке уже опубликована в журнале Ameghiniana.

Desmodus draculae был последним из гигантских летающих млекопитающих, по словам эксперта. Размах крыльев летучей мыши-вампира достигал 50 сантиметров при массе тела в 60 граммов. Мышь вида Desmodus draculae стала самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен.

«По своим размерам Desmodus draculae превосходил, например, клавиатуру компьютера и был значительно больше, чем его ныне живущие родственники», - пояснил доктор Сантьяго Брисуэла, палеонтолог из Национального университета Мар-дель-Плата.

Особи вымершего вида обитали на территории Южной и Центральной Америки с эпохи плейстоцена до эпохи раннего голоцена. Впервые летучих мышей Desmodus draculae описали в 1988 году. Окаменелости были найдены не только на территории Аргентины, но и в Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле, Белизе и Боливии.

Ранее ученые обнаружили следы падения астероида в центральной части Луизианы. Из-за этого разразилось катастрофическое цунами, которое стало причиной вымирания динозавров. 

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