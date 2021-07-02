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Артиллеристы ЦВО уничтожили условного противника в «огневом мешке»

Виктория Ивашечкина
07:02 02.07.2021
В учениях принимало участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
Артиллеристы ЦВО уничтожили условного противника в «огневом мешке»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные артиллерийских подразделений ЦВО на полигоне Юргинский в Кемеровской области отработали уничтожение условного противника в «огневом мешке» в ходе учения.

Военнослужащие расчетов БПЛА «Орлан-10» во время ведения воздушной разведки вскрыли развертывание в боевые порядки ударной группы условного противника, закрепляющегося на местности.

Для срыва наступления и нанесения максимального урона условному противнику, командованием было принято решение загнать противника в специально подготовленный район - «огневой мешок» - и уничтожить сосредоточенным огнем.

Получив координаты района расчеты реактивных систем залпового огня «Град-М», «Ураган», а также самоходных артиллерийских установок «Мста-С» заняли позиции с правого и левого фланга обороняющихся войск.

Далее артиллерийские расчеты сосредоточенным огнем с трех направлений залпом из всех орудий уничтожили условного противника. Корректировка огня артиллерии и поражение целей осуществлялась расчетами «Орлан-10».

Тактические учения проходили на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области в рамках единого дня огня артиллерии, в них принимало участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Накануне мотострелки ЦВО уничтожили «противника» на полигоне в Кузбассе. «Противник» атаковал на автомобилях повышенной проходимости, вооруженных станковыми пулеметами.

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