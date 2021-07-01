Ночной бой: мотострелки ЦВО уничтожили «противника» на полигоне в Кузбассе

Мотострелки Центрального военного округа из Кемеровской области провели учения на полигоне Юргинский в Кузбассе. Согласно легенде, им предстояло сорвать атаку условного противника на военный объект ночью.

«Противник» атаковал на автомобилях повышенной проходимости, вооруженных станковыми пулеметами. В его задачи входил захват складов с оружием и боеприпасами.

Расчеты комплекса БПЛА «Орлан-10» обнаружили условного противника в ходе разведки. После этого мотострелки выдвинулись в район боевого применения в атакой с ходу уничтожили «противника», используя штатное вооружение БМП-2.

Поражение целей проводилась на дистанциях от 500 до 1500 м. Каждый экипаж должен был поразить цели, имитирующие технику, живую силу противника из 30-мм пушки и 7,62-мм. пулемета. В учениях приняли участие свыше 20 единиц военной техники и около 500 военнослужащих.