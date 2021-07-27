В Минтруде предложили ввести новый праздник в России

В России может появится новый праздник – День отца, его предлагают праздновать в третье воскресенье октября. С такой инициативой выступил Минтруд. Соответствующий проект указа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата – третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение», – цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Уточняется, что предложение о праздновании Дня отца в РФ поступило от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В РФ уже отмечают День матери – в последнее воскресенье ноября.

Ранее Минтруд предложили ввести новый праздник – День качества – во второй четверг ноября.