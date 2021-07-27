В России предложили ввести новый праздник

В России может появиться новый праздник - День качества. С такой инициативой выступил Минпромторг. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов.

По мнению ведомства, установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной. Ведомство предлагает учитывать развитие конкуренции, называя ее ключевым направлением государственного курса России.

Днем празднования новой даты Минпромторг предлагает второй четверг ноября. Именно в этот день отмечается Всемирный день качества.