В России предложили ввести новый праздник
Днем празднования Минпромторг предлагает второй четверг ноября, когда отмечается Всемирный день качества.
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В России может появиться новый праздник - День качества. С такой инициативой выступил Минпромторг. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов.
По мнению ведомства, установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной. Ведомство предлагает учитывать развитие конкуренции, называя ее ключевым направлением государственного курса России.
Днем празднования новой даты Минпромторг предлагает второй четверг ноября. Именно в этот день отмечается Всемирный день качества.