Удар в правую сторону: кадры с места ДТП в Москве, где автобус протаранил фонарный столб

Стали известны новые подробности ДТП с пассажирским автобусом в Москве. Инцидент произошел на пересечении улиц Академика Хохлова и Академика Лебедева. По предварительным данным, водитель автобуса внезапно почувствовал себя плохо и допустил наезд на фонарный столб.

На опубликованных кадрах видно, что основной удар пришелся на правую переднюю часть автобуса. Сейчас машину отбуксировали.

В результате аварии пострадал водитель, еще три пассажира обратились за помощью медиков на месте. Известно, что перед выходом в рейс водитель успешно прошел медосвидетельствование. В причинах произошедшего будет разбираться ГИБДД, инспекторы продолжают свою работу на месте.