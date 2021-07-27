В стране и мире Пассажирский автобус въехал в столб напротив МГУ Ян Брацкий В аварии пострадали водитель и еще трое пассажиров, которых осматривают медики. © Видео: Москва online, ВК © Фото: Москва online, ВК Читайте нас на: Пассажирский автобус въехал в столб в Москве. ДТП произошло на пересечении улиц Академика Хохлова и Академика Лебедева. Как сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД, серьезно пострадал только водитель. Он госпитализирован. Еще трех пассажиров автобуса осматривают медики. Причины происшествия неизвестны, на месте работают инспекторы ГИБДД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика