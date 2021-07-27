Пассажирский автобус въехал в столб напротив МГУ
В аварии пострадали водитель и еще трое пассажиров, которых осматривают медики.
© Видео: Москва online, ВК © Фото: Москва online, ВК
Пассажирский автобус въехал в столб в Москве. ДТП произошло на пересечении улиц Академика Хохлова и Академика Лебедева.
Как сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД, серьезно пострадал только водитель. Он госпитализирован. Еще трех пассажиров автобуса осматривают медики.
Причины происшествия неизвестны, на месте работают инспекторы ГИБДД.