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Посол России Анатолий Антонов вернулся в США

Олеся Степакова
19:13 20.06.2021
Российский дипломат был отозван из Вашингтона в конце марта для консультаций, когда российско-американские отношения в очередной раз обострились.
Посол России Анатолий Антонов вернулся в США
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в воскресенье, 20 июня, в США после трех месяцев пребывания в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат прилетел в 18:50 по московскому времени в аэропорт имени Джона Кеннеди. Как ожидается, после Антонов направится в Вашингтон.

Анатолий Антонов, как и его американский коллега Джон Салливан, были отозваны из Вашингтона и Москвы в конце марта для консультаций, когда российско-американские отношения в очередной раз обострились.

В минувшую среду, 16 июня, президенты Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Эти почти пятичасовые переговоры во всем мире уже назвали историческими. Лидеры двух стран не только обсудили накопившиеся взаимные претензии, но и договорились урегулировать их на взаимоприемлемой основе. Одним из первых достигнутых на вилле Ла Гранж решений было возвращение послов.

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