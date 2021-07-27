Россия первой из членов ООН представила конвенцию по борьбе с киберпреступностью

Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях… Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что Россия стала первой страной, представившей на рассмотрение конвенцию по данной теме. Тем самым, уточнили в Генпрокуратуре, официальная Москва предложила мировому сообществу собственные наработки.

Представленный проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выявления, ареста, конфискации и возврата активов. Вопросы сотрудничества России и США в области кибербезопасности стали одной из главных тем обсуждения на двустороннем саммите глав государств в Женеве, который состоялся 16 июня этого года.