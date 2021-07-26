Отстыковку модуля «Пирс» сняли с борта МКС

Российский космонавт Олег Новицкий снял с борта МКС процесс отстыковки от модуля «Звезда» космического корабля «Прогресс МС-16» и модуля «Пирс». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Прощай, "Пирс"! Спасибо тебе за 20-летнюю работу в составе российского сегмента МКС. За время своей эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для кораблей "Союз" и "Прогресс", а также для выходов экипажей в открытый космос по российской программе», - написал Новицкий в своем Twitter.

Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров закрыли переходные люки между модулем «Пирс» и российским сегментом МКС, а также проверили их на герметичность. Предварительно расстыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» и модуля «Пирс» с МКС были запланированы на 13.56 мск, а падение несгораемых элементов конструкции модуля и корабля в акватории Тихого океана - в 17.51 мск.

Модуль «Пирс» станет первым модулем МКС, отстыкованным от станции, сведенным с орбиты и затопленным в Тихом океане. Его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который 21 июля был запущен с космодрома Байконур и находится в автономном полете.