«Не знала, что делать»: поймавшая ребенка жительница Новокузнецка о моменте его спасения

Жительница Новокузнецка, на лету поймавшая ребенка, который выпал из окна, рассказала «Звезде» о моменте спасения мальчика. Светлана Санарова заявила, что бросилась к дому, когда увидела торчащие из окна ноги ребенка.

«Я пока шла по дороге, я его заметила. Я не знала, что делать. Если я его не поймаю, он сейчас разобьется - надо бежать, ловить. И побежала. Он был очень тяжелый, как оказалось. О риске я не думала, я боялась только, что он разобьется. Потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только легкий ушиб», - рассказала женщина.

Пенсионерка добавила, что, когда увидела высунувшегося из окна мальчика, за мгновение вспомнила случаи, когда другим людям удалось спасти детей в аналогичной ситуации.

«Я не знаю, как это произошло. Значит, я такая. В голове пронеслось. Видела по телевизору, что ловили мужчины детей, которые падали. Думаю, надо тоже. Это как-то очень быстро все пронеслось. И страх, что упадет, и то, что ловят другие. Что-то надо было делать», - заявил она.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов и общественники провели с Санаровой встречу, чтобы выразить ей благодарность за спасение ребенка.