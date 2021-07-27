Жительница Новокузнецка на лету поймала выпавшего из окна ребенка, у мальчика были зарегистрированы незначительные ушибы. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.

«Из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке выпал полуторагодовалый малыш... Маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его. После этого женщина передала малыша родителям и ушла», - сказала она.

Как было установлено впоследствии, родители на момент инцидента находились дома. Услышав шум на улице, они увидели своего ребенка на улице рядом с неизвестной женщиной.

С помощью социальных сетей и местных СМИ правоохранителям удалось найти 64-летнюю жительницу Новокузнецка. В ближайшее время руководство полиции и общественники отблагодарят ее за спасение мальчика.

«64-летняя новокузнечанка Светлана Санарова рассказала, что в тот день возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и в следующую секунду подхватила упавшего мальчика. По словам Светланы Санаровой, времени на обдумывание решения у нее не было и она поступила так, как подсказало ей сердце», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что в ближайшее время полиция и общественники проведут встречу с женщиной, чтобы выразить ей благодарность за спасение ребенка.