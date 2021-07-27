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Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни

Олеся Степакова
14:32 27.07.2021
По словам специалиста, дыня более сытная: в ней выше количество пищевых волокон - клетчатки, важной для стабильной работы кишечника.
Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
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Врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила калорийность популярных летних бахчевых культур - арбуза и дыни. Так, по словам специалиста, дыня калорийнее арбуза: в ста граммах дыни содержится 35 килокалорий, а в арбузе на ту же массу - 25. 

«Дыня более сытная: в ней выше количество пищевых волокон - клетчатки, важной для стабильной работы кишечника», - приводит РИА Новости слова диетолога.

Клечатка также очищает организм и стабилизирует уровень холестерина в крови, подчеркнула Кораблева.

Кроме того, дыня содержит больше витамина С, чем арбуз, - чтобы покрыть дневную потребность в аскорбиновой кислоте, необходимо съесть всего 200 граммов дыни, добавила врач.

«Арбуз содержит ликопин - вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний», - рассказала диетолог.

Существуют исследования, которые говорят о том, что употребление ликопина снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает боли в суставах, подчеркнула медик.

Однако, по мнению врача-диетолога, нельзя однозначно сказать, что полезнее - арбуз или дыня.

«В обоих бахчевых много витаминов и микроэлементов - например, магния, калия, марганца. Однако самое главное - употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов», - резюмировала Кораблева.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе со «Звездой» перечислила фрукты, которые нужно употреблять в жаркую погоду, чтобы охладиться. Один из таких фруктов - это арбуз.

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