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ВОЗ перестала отслеживать «российский» штамм коронавируса

Анна Назайкина
13:10 27.07.2021
Этот вариант COVID-19 был внесен в список мониторинга 9 июня, впервые его зафиксировали в РФ в январе этого года.
ВОЗ перестала отслеживать «российский» штамм коронавируса
© Фото: PIRO4D, Pixabay
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Всемирная организация здравоохранения исключила из списка для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, что следует из реестра на сайте организации.

Напомним, что «российский» штамм COVID-19 AT.1 внесли в список 9 июня, а 23 июля исключили из него. В первый раз его зафиксировали в стране в январе этого года. Его никак не обозначали буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь те варианты, которые были внесены организацией в списки представляющих интерес и вызывающих опасения мутаций.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ выявили 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 9,3% болезнь протекала бессимптомно. За минувшие 24 часа выздоровели 20 116 человек, скончались - 779.

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