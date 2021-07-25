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СМИ: определена новая категория умирающих от COVID-19 людей

Алексей Курильченко
17:48 25.07.2021
Журналисты провели опрос с целью выявить категорию людей, чаще всего умирающих от коронавируса.
СМИ: определена новая категория умирающих от COVID-19 людей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Люди старше 40 лет, которые не прошли вакцинацию, все чаще умирают от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail по результатам собственного исследования.

Журналисты таблоида опросили врачей и людей, которые потеряли родных из-за COVID-19. Выяснилось, что отказавшиеся от прививок взрослые люди чаще становятся жертвами болезни. При этом некоторыми из умерших оказались те, кто получил первую дозу вакцины.

Таких людей разделили на две категории. Первые получили слабый иммунный ответ из-за состояний, которые ставят под угрозу состояние иммунной системы. Вторые - люди принимающие препараты, которые подавляют иммунитет, а также пациенты, которым диагнозировали рак крови.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — заявил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

При этом сообщается и о смертях тех, кто получил обе дозы вакцины. Ученые объясняют это тем, что заражение произошло до того, как препарат начал действовать в полную силу. В любом случае, возраст остается определяющем фактором при риске летальности от COVID-19.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения сообщил, что существует угроза возникновения новой мутации коронавируса, более опасной, чем дельта-штамм заболевания. По его словам, чем большее распространение получает коронавирус, тем вероятнее появление новых различных вариантов вируса.

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