Ту-142М3 ТОФ возвращаются на Дальний Восток после парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Два противолодочных самолета Ту-142М3 Тихоокеанского флота возвращаются на родной аэродром. Они были задействованы в воздушной части Главного военно-морского парада, который проходил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 июля, сообщает Минобороны России. Подготовка летчиков к торжественному смотру проходила в Вологодской области.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры пролета противолодочных Ту-142 над центром Петербурга. Самолеты прошли над историческим центром Северной столицы - Исаакиевским собором, Сенатской площадью, Дворцовым мостом на высоте в 400 метров и на скорости в 500 километров в час.

Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет. Является дальнейшим развитием и глубокой модернизацией серийного самолета разведки и целеуказания - Ту-95РЦ, в отличие от которого имеет новое крыло и оперение с применением суперкритических аэродинамических профилей, интегрированные в крылья топливные баки и модернизированную кабину с незначительно улучшенными условиями работы экипажа.

На Ту-142М3 была установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5». Поисково-прицельный комплекс был доработан до возможности работать не только с новыми типами гидроакустических буев, но и со старыми буями системы «Беркут». Был установлен бортовой комплекс обороны «Саяны-М» под управлением БЦВМ «Аргон-15».