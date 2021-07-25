Под крылом самолета: дальние противолодочные Ту-142 пролетели над Исаакиевским собором

Ту-142 взлетают на аэродроме Кипелово под Вологдой. Самые большие участники воздушной части Главного военно-морского парада. По виду - стратегические бомбардировщики, по назначению - дальние противолодочные самолеты, для океанской разведки, поиска, слежения и уничтожения субмарин противника с баллистическими ракетами на борту.

Их называют «Морскими медведями». Ту-142 оснащены современными противолодочными комплексами и могут нести на борту сотни радиобуев, которые сбрасывают в воду для обнаружения подлодок. А также - глубинные бомбы, торпеды, противокорабельные ракеты и даже взрывные источники звука. Эти самолеты уникальны.

Ту-142 заходят со стороны Финского залива. Под крылом стремительно проносятся исторический центр Петербурга - Исаакиевский собор, Сенатская площадь, Дворцовый мост. Высота полета - 400 метров, скорость - 500 километров в час. Над кораблями парадного строя на Неве пролетают почти полсотни самолетов и вертолетов различного назначения - ударных, поисково-спасательных, транспортно-боевых и противолодочных, истребители и бомбардировщики - интервал между группами самолетов и вертолетов - всего 20 секунд.

В воздушном строю Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге - самолеты и вертолеты со всех флотов страны. Их пролет над Невой занимает немногим более 5 минут. В его завершении экипажи штурмовиков раскрасят небо в цвета российского триколора. Морская авиация в этом месяце отмечает свою 105-ю годовщину.