Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве сократилось количество смертей от COVID-19

Яна Сказочкина
12:36 27.07.2021
При этом за минувшие сутки в России заразилось больше, чем 23 тысячи человек, наибольшее количество заболевших проживают в столице.
В Москве сократилось количество смертей от COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. Впервые с 26 июня в столице скончалось меньше, чем 100 человек за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

При этом за минувшие сутки в России заразилось больше, чем 23 тысячи человек, наибольшее количество заболевших проживают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За прошедшие 24 часа выздоровели 1 341 106, а были выписаны 4 912 человек. Около 126 919 человек продолжают лечиться от COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 Армия
Видео
Через полстраны: дальние Ту-22М3 совершили полеты между Калужской и Иркутской областями
10:16 Спорт
Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде
08:55 Спорт
Видео
«Я после боя еще не спала»: серебряный призер Игр в Токио Минина поделилась эмоциями после возвращения домой
04:30 Армия
Видео
Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине
01:52 В стране и мире
Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.