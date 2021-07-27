В Москве сократилось количество смертей от COVID-19

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. Впервые с 26 июня в столице скончалось меньше, чем 100 человек за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

При этом за минувшие сутки в России заразилось больше, чем 23 тысячи человек, наибольшее количество заболевших проживают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За прошедшие 24 часа выздоровели 1 341 106, а были выписаны 4 912 человек. Около 126 919 человек продолжают лечиться от COVID-19.