Психотерапевт рассказал, действительно ли коронавирус снижает умственные способности

Снижение когнитивных способностей происходит по многим причинам: это и недосып, и стресс, и чрезмерная физическая или эмоциональная нагрузка. Винить в этом коронавирус не стоит. Так считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Что такое COVID и все прочее, что мы можем обозначить как вирус? Это все то, что влияет на центральную и периферическую нервную систему, поэтому, естественно, эти функции нарушаться будут, но они будут нарушаться в принципе в любом из состояний: вирусном, бактериальном», - отметил специалист.

Также, комментируя исследование британских ученых, в котором и было заявлено о пагубном влиянии коронавируса на интеллект, Федорович заявил, что с точки зрения адекватности говорить о каких-либо последствиях после болезни можно минимум через год, а лучше через 3-5 лет.

«Это абсурдно и не более того. Само по себе исследование когнитивных функций - немного сложный процесс, потому что у разных людей при разных состояниях когнитивные функции работают по-разному. Что такое когнитивная функция? Это способность быть внимательным, способность вступать в диалог, способность познавать что-то новое и так далее. То есть это все то, что окружает нас именно с точки зрения наших способностей ко взаимодействию», - отметил врач.

Напомним, что специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета заявили, что у тех, кто был подключен к ИВЛ, коэффициент интеллекта в последствии упал на семь пунктов IQ. Подобные результаты не фиксировались даже у людей, перенесших инсульт.