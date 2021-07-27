Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психотерапевт рассказал, действительно ли коронавирус снижает умственные способности

Иван Линдеманн
12:32 27.07.2021
Ранее британские ученые заявили, что у тех, кто был подключен к ИВЛ, коэффициент интеллекта впоследствии упал на семь пунктов IQ.
Психотерапевт рассказал, действительно ли коронавирус снижает умственные способности
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

Снижение когнитивных способностей происходит по многим причинам: это и недосып, и стресс, и чрезмерная физическая или эмоциональная нагрузка. Винить в этом коронавирус не стоит. Так считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Что такое COVID и все прочее, что мы можем обозначить как вирус? Это все то, что влияет на центральную и периферическую нервную систему, поэтому, естественно, эти функции нарушаться будут, но они будут нарушаться в принципе в любом из состояний: вирусном, бактериальном», - отметил специалист.

Также, комментируя исследование британских ученых, в котором и было заявлено о пагубном влиянии коронавируса на интеллект, Федорович заявил, что с точки зрения адекватности говорить о каких-либо последствиях после болезни можно минимум через год, а лучше через 3-5 лет.

«Это абсурдно и не более того. Само по себе исследование когнитивных функций - немного сложный процесс, потому что у разных людей при разных состояниях когнитивные функции работают по-разному. Что такое когнитивная функция? Это способность быть внимательным, способность вступать в диалог, способность познавать что-то новое и так далее. То есть это все то, что окружает нас именно с точки зрения наших способностей ко взаимодействию», - отметил врач.

Напомним, что специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета заявили, что у тех, кто был подключен к ИВЛ, коэффициент интеллекта в последствии упал на семь пунктов IQ. Подобные результаты не фиксировались даже у людей, перенесших инсульт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 Армия
Видео
Через полстраны: дальние Ту-22М3 совершили полеты между Калужской и Иркутской областями
10:16 Спорт
Матыцин назвал историческим результат пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде
08:55 Спорт
Видео
«Я после боя еще не спала»: серебряный призер Игр в Токио Минина поделилась эмоциями после возвращения домой
04:30 Армия
Видео
Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине
01:52 В стране и мире
Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.