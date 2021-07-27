Через полстраны: дальние Ту-22М3 совершили полеты между Калужской и Иркутской областями

Более десяти ракетоносцев Ту-22М3 были задействованы в учениях дальней авиации в Калужской и Иркутской областях, сообщает Министерство обороны России.

Экипажи бомбардировщиков выполнили пуски управляемых авиационных ракет по «вражеским» объектам на земле.

«Личный состав выполнил нормативы вывода авиационной и автомобильной техники из-под удара и подготовки самолетов к повторному вылету», - говорится в сообщении.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.