Раскрыты подробности смерти главы районного суда в Петербурге

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова, найденная мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге, умерла ненасильственной смертью. Об этом «Звезде» рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы города Дарья Лебедева.

«Для нас это большая трагедия, потому что она была великолепным специалистом», - уточнила Лебедева.

Других подробностей она не сообщила. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти судьи.

Горбуновой было 50 лет. В должности председателя суда она находилась с 2017 года. В основном женщина занималась мошенничеством со сложными схемами. Также в числе ее дел было дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Мужчина приговорен к 23,5 года лишения свободы.