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Раскрыты подробности смерти главы районного суда в Петербурге

Иван Линдеманн
11:37 27.07.2021
Елене Горбуновой было 50 лет. В должности председателя суда она находилась с 2017 года.
Раскрыты подробности смерти главы районного суда в Петербурге
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова, найденная мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге, умерла ненасильственной смертью. Об этом «Звезде» рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы города Дарья Лебедева.

«Для нас это большая трагедия, потому что она была великолепным специалистом», - уточнила Лебедева.

Других подробностей она не сообщила. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти судьи.

Горбуновой было 50 лет. В должности председателя суда она находилась с 2017 года. В основном женщина занималась мошенничеством со сложными схемами. Также в числе ее дел было дело лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Мужчина приговорен к 23,5 года лишения свободы.

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