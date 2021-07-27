Занимавшаяся делом лидера тамбовской ОПГ судья найдена мертвой в квартире в Петербурге

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

«Елена Владимировна умерла своей смертью. Для нас это большая утрата и большая потеря», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Горбунова находилась в должности председателя суда с 2017 года. В числе ее дел было в том числе и дело лидера тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). Мужчина был приговорен к 23,5 года лишения свободы.

В пресс-службе отметили, что Горбунова в основном занималась мошенничеством со сложными схемами.