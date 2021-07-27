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В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Анна Назайкина
10:46 27.07.2021
Так, пройти иммунизацию должны работники сферы торговли, салонов красоты, общепита, транспорта, такси, образования, здравоохранения и социальной защиты.
В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели для отдельных категорий граждан в Волгоградской области. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.

«Осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере: торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты... общественного питания... общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты», - говорится в документе.

Кроме того, в перечне категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, находятся работники санитарно-курортной сферы, туризма, курьеры, доставляющие еду и др. Также привиться от коронавирусной инфекции должны будут студенты старше 18 лет, сотрудники администраций.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в Волгоградской области в общей сложности было выявлено 69 656 случаев инфицирования коронавирусом. Всего выздороветь удалось 62 170 жителям региона, скончались - 1 749.

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