«Залповые ливни»: на Москву надвигается циклон, затопивший Европу

Циклон «Дирк», который затопил некоторые регионы Европы, придет в Москву. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 27 июля ожидается солнечная и сухая погода, температура воздуха достигнет отметки +30 градусов. Однако уже со среды жителей столицы ожидает сильная гроза и понижение температуры.

«Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг уже перерастет в настоящие залповые ливни, усилится ветер. При этом общее количество осадков в столице за 12 часов может составить до 5-10 миллиметров, а в окрестностях города и вовсе до 15-20 миллиметров, это эквивалентно пятой части месячной нормы», – приводит радиостанция Business FM слова синоптика.

Температура воздуха в четверг будет колебаться в диапазоне 21- 26 градусов, уточнил Тишковец.

«Однако в субботу вся эта погодная идиллия вновь будет прервана уже очередным грозовым фронтом с запада, это освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще как минимум 3-8 миллиметров», – добавил эксперт.

Ранее синоптик рассказал в беседе со «Звездой», какой будет погода в Москве в последние дни июля.