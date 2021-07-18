Врач предупредил россиян о способности смартфонов снижать иммунитет

Злоупотребление смартфоном или ноутбуком может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза. В таких условиях человек становится более восприимчив к вирусной инфекции. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

«Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слезной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза», - сказал Азнаурян.

В результате, ослабевает местный иммунитет, констатировал офтальмолог и вирусы свободно проникают в организм.

«Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная», - добавил эксперт.

В ситуации, когда отказаться от использования смартфона или компьютера невозможно, необходимо активно использовать глазные капли, советует Азнаурян. Они не способны полноценно заменить слезу, но вполне могут выступить в качестве профилактического средства от синдрома сухого глаза.

Ну а ближе к ночи необходимо и вовсе отложить гаджеты в сторону, уверен коллега Азнауряна, врач и видеоблогер Али Абдаал из Великобритании. Специалист посоветовал отказаться от использования телефона по вечерам, не пить кофе после двух часов дня и оборудовать спальню блокирующими свет шторами. Абдаал признался, что наиболее эффективным приемом стало ограничение использования смартфона по вечерам.