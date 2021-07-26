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Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию

Анна Назайкина
08:17 26.07.2021
Для этого требуется подать заявление в Пенсионный фонд, где по специальной формуле будет произведен расчет.
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Для получения страховой пенсии требуется иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. При нехватке стажа или коэффициента, их можно докупить у государства. Об этом сообщает «360».

Как отмечается, с 2018 года граждане РФ могут докупить баллы и стаж. Иногда это оказывается более выгодно, чем ожидание пенсии. Чтобы докупить стаж и баллы требуется подать заявление в Пенсионный фонд России.

Затем будет произведен расчет по специальной формуле и озвучена стоимость. При этом существуют и ограничения — у россиян есть возможность приобрести только 50% от требуемых баллов и стажа. Кроме того, нельзя приобрести все одномоментно, однако платить дополнительные страховые взносы разрешено по частям.

Напомним, что при нехватке стажа его также можно просто «доработать». Таким образом вместо выхода на пенсию нужно просто продолжить трудовую деятельность. Важно, что трудоустройство было официальным, а работодатель платил взносы.

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