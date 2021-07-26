На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на Олимпийских играх в Токио выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сказано в отчете на сайте организационного комитета.

Отмечается, что три человека с положительным тестом не являются спортсменами и не проживают на территории Олимпийской деревни.

По последним данным, общее число инфицированных на Играх достигло 153. С 12 июля в Токио и нескольких других регионах Японии из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.

Накануне россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в фехтовании на рапирах. Медаль стала шестой для России с начала Олимпиады.