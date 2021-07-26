Сухую кожу на локтях назвали симптомом опасной болезни

Зуд и сухость кожи на локтях может говорить об опасных заболеваниях. Об этом предупредила врач-дерматолог Светлана Жабоева в беседе с радио Sputnik.

По мнению эксперта, неприятности с кожей на локтях могут говорить о заболеваниях внутренних органов. Это является поводом для похода ко врачу.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так», - отметила Жабоева.

Также сухость и шелушение кожи могут говорить о снижении чувствительности клеток к инсулину. Если эти симптомы возникли в ходе похудения при возможном изменении метаболизма, следует обратиться к эндокринологу и проверить сахар в крови.

Ранее врач-дерматолог Екатерина Вертиева назвала признаки онкологического заболевания кожи, на которые следует обратить внимание мужчинам. На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением. Это может свидетельствовать о предраковом состоянии, заявила эксперт.