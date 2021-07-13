В стране и мире Дерматолог назвала признак характерного для мужчин рака Олеся Степакова По словам специалиста, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы. © Фото: pixabay Читайте нас на: Врач-дерматолог Екатерина Вертиева назвала признаки онкологического заболевания кожи, на которые следует обратить внимание прежде всего мужчинам. «На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные», – рассказала специалист в эфире «Пятого канала». Это может свидетельствовать о предраковом состоянии или о плоскоклеточном раке кожи, уточнила Вертиева. Врач также рекомендовала мужчинам, особенно в случае, если волос практически нет, тщательнее следить за состоянием кожи головы. Ранее трихолог Юлия Галлямова рассказала о радикальном методе борьбы с мужским облысением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика