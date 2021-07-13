Дерматолог назвала признак характерного для мужчин рака
По словам специалиста, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.
© Фото: pixabay
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева назвала признаки онкологического заболевания кожи, на которые следует обратить внимание прежде всего мужчинам.
«На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные», – рассказала специалист в эфире «Пятого канала».
Это может свидетельствовать о предраковом состоянии или о плоскоклеточном раке кожи, уточнила Вертиева.
Врач также рекомендовала мужчинам, особенно в случае, если волос практически нет, тщательнее следить за состоянием кожи головы.
Ранее трихолог Юлия Галлямова рассказала о радикальном методе борьбы с мужским облысением.