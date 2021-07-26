Мишустин заявил о возможном создании на Курилах свободной таможенной зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что вел с президентом РФ Владимир Путиным разговор о наборе мер, которые дадут возможность оптимизировать экономическую деятельность на Курильских островах.

В частности, отметил глава правительства, российскими властями рассматривается возможность создания в регионе свободной таможенной зоны. Также, по словам Мишустина, обсуждается возможность освобождения инвесторов на Курилах от части налогов.

«Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории...Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика, которые работают здесь, инвестируют сюда», - заявил глава кабмина.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом на южнокурильский остров Итуруп, где началась поездка главы правительства на Дальний Восток.