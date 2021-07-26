Мишустин прибыл на остров Итуруп

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом на южнокурильский остров Итуруп. С него начнется поездка главы правительства на Дальний Восток.

На Итурупе Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и пообщаться с медперсоналом.

Кроме того, премьер приедет на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» – поселкообразующее предприятие для поселка Китовый. Здесь состоится встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Ранее стало известно, что Мишустин с 26 по 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Во время визита в Южно-Сахалинск он, в частности, проведет совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.