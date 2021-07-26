Два российских Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью прибыли на Кубу

На Кубе приземлились оба российских самолета с гуманитарной помощью. Они доставили в республику более 88 тонн продовольствия, средств защиты и около миллиона медицинских масок.

Ранее в МИД Кубы сообщили о приземлении первого российского самолета. Как передает РИА Новости, в данный момент происходит разгрузка доставленной помощи.

Отправка груза состоялась по поручению президента России Владимира Путина. Министерство обороны РФ направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан». Воздушные судна вылетели в пункт назначения с подмосковного аэродрома Чкаловский.