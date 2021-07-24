Минобороны отправило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с гумпомощью

По поручению президента России Владимира Путина Министерство обороны РФ направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью. Воздушные судна уже вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения.

«Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Сирию отправили гуманитарную помощь из Тульской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алексей Дюмин. В посылках - знаменитые тульские сладости - мед, пряники и пастила.