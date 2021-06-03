Новак оценил рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин на заправочных станциях ожидается не выше уровня инфляции. Об этом на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В наших планах и в тех поручениях, которые есть от председателя правительства, рост цен - не выше инфляции... Уже приняты, и есть еще потенциальные меры для того, чтобы работал механизм демпфера, работали биржи, были необходимые объемы на бирже и запасы были, чтобы цены не росли, независимо от конъюнктуры мировых цен», - пояснил он, отвечая на вопрос «Звезды».

Ранее о ситуации на топливном рынке России рассказали в Минэнерго. По словам заместителя главы ведомства Павла Сорокина, стабилизация цен на бензин произойдет после завершения сезона отпусков.