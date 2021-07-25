Мишустин проведет совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке

Премьер-министра РФ Михаил Мишустин с 26 по 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Во время визита в Южно-Сахалинск он проведет совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Первым пунктом поездки станет южнокурильский остров Итуруп.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства, в мероприятиях, организованных в рамках данной поездки также примут участие вице-премьеры Юрий Борисов и Юрий Трутнев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Ранее Мишустин поручил своим заместителям контролировать ситуацию с разрушением моста на Транссибирской магистрали и следить за ходом восстановительных работ. Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину.