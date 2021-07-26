В МВД решили отказаться от выдачи разрешений на временное проживание для мигрантов

В МВД РФ решили отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам, поскольку данный институт является неэффективным. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление правоохранительного ведомства.

«Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», - объяснили в МВД.

В полиции также сообщили, что для иностранцев, намеревающихся получить гражданство России, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой.

Отмечается, что МВД РФ в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики подготовило проект закона, который ликвидирует разрешения на временное проживание. Данный документ подразумевает введение трех миграционных режимов пребывания в нашей стране для иностранных граждан, в рамках которых они могут законно находиться в России. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (когда иностранец находится в РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режиме долгосрочного пребывания (иностранный гражданин находится в России более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), и режиме постоянного бессрочного проживания.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России разработало новый административный регламент для осуществления эффективного контроля за соблюдением правил деятельности трудовых мигрантов.