Минздрав: заболеваемость ВИЧ в РФ за последние пять лет снизилась в два раза

Заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась с 2015 года почти в два раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год - 68,5, 2020 год - 35,8», - сообщили агентству в здравоохранительном ведомстве.

Отмечается, что всего в прошлом году диагноз ВИЧ впервые поставили 56,5 тысячам россиянам, годом ранее - 80 тысячам гражданам РФ.

Самое большое количество пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в 2020 году, зарегистрировано в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Самое маленькое - в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

Ранее сообщалось, что российские специалисты обнаружили новый эффективный способ пожизненной терапии пациентов, больных ВИЧ.