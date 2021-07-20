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Российские ученые разработали новую терапию для больных ВИЧ

Анна Берестовая
04:45 20.07.2021
Российские ученые нашли новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.
Российские ученые разработали новую терапию для больных ВИЧ
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
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Российские специалисты обнаружили новый эффективный способ пожизненной терапии пациентов, больных ВИЧ. Открытие было сделано учеными Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. 

Разработанная схема лечения направлена сокращение использования при купировании симптомов заболевания достаточно токсичного в отношении влияния на состояние костей и почек препарата тенофовира. Предложенная российскими учеными методика позволяет применять данный распространенный лишь на начальном этапе лечения. 

Эксперты установили, что тройная схема терапии требуется лишь первые шесть месяцев после регистрации первичной эффективности препаратов. После этого периода у пациентов образуется свой иммунный ответ на ВИЧ, позволяющий ограничиваться двойной схемой для успешного подавления вируса. Об этом пишет РИА Новости.

Отчается, что уникально подобранные компоненты позволяют избежать непосредственной и долговременной токсичности. Также сочетания выбранных специалистами эмтрицитабина и долутегравира действует особенно успешно, благодаря усилению компонентами друг друга. 

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