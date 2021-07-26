В стране и мире В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности Анна Касаткина В регионе возрос риск возникновения пожаров, предупредили в Гидрометцентре. © Фото: pixabay Читайте нас на: В Московской области из-за риска возникновения пожаров продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. «Местами высокая пожароопасность четвертого класса», – говорится в сообщении. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23 часов вторника, 27 июля. Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе. По его словам, столичный регион окажется в центре мощного антициклона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика