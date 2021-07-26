В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В регионе возрос риск возникновения пожаров, предупредили в Гидрометцентре.
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В Московской области из-за риска возникновения пожаров продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Местами высокая пожароопасность четвертого класса», – говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23 часов вторника, 27 июля.
Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе. По его словам, столичный регион окажется в центре мощного антициклона.