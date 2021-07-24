Гигантский антициклон: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Погоду в московском регионе с этого воскресенья до середины следующей недели будет определять гигантский антициклон. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы окажемся по сути даже в сердце обширного антициклона на следующей неделе. В воскресенье ночью +8 +13, днем уже +20 +25. Может быть даже +21 +26. В понедельник это уже +22 +27. Во вторник мы выходим на +25 +30. Ну и в среду температура достигнет своего пика - это +27 +32 градуса - что на 7 градусов выше нормы. Когда мы говорим про градацию +27 +32, мы подразумеваем, что столбики термометров дотянутся к середине этой градации, то есть к 30-градусной отметке», - отметил Тишковец.

Во второй же части недели активизируется северо-атлантический циклон, поэтому повышение температуры в первой половине недели будет непродолжительным. С запада потянутся дождевые облака и грозы, что естественным образом собьет показания термометров до +22 +27.