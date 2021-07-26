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Российские ученые открыли новый способ обнаружения токсичных веществ в воде

Роман Захаров
03:46 26.07.2021
Предложенный метод отличается простотой и его легко организовать, поскольку для проведения анализа не требуется сложной пробоподготовки.
Российские ученые открыли новый способ обнаружения токсичных веществ в воде
© Фото: pixabay.com
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Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из других российских вузов предложили новый простой способ выявления мышьяка в воде, для реализации которого были сконструированы специальные картриджи и разработаны уникальные, нетоксичные сорбенты. Как говорится в материале журнала Analytica Chimica Acta, такой способ поможет контролировать качество питьевой воды в местах, где существует риск повышенного содержания мышьяка из-за близости производств.

Предложенный метод отличается своей простотой и его легко организовать, поскольку для проведения анализа не требуется сложной пробоподготовки с применением кислот, токсичных растворителей и высоких температур. Понадобится только два картриджа, заполненных сорбентами (поглотителями), разработанными в лаборатории СФУ. Создание этих веществ являлось ключевым этапом исследования.

«Уникальность новых сорбентов состоит в простоте их синтеза. Чтобы их получить, нужны только водные растворы с использованием доступных реагентов: дешевых, распространенных, нетоксичных. Технология не использует такие вещества, как толуол, ацетонитрил, сероуглерод, силоксаны и прочее сырье, применяемое при химическом модифицировании поверхности», - объяснила научный сотрудник научно-исследовательского инженерного центра «Кристалл» СФУ, доцент кафедры физической и неорганической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ Светлана Дидух-Шадрина.

В статье отмечается, что для создания сорбентов специалисты использовали послойный метод нанесения органических реагентов на неорганические оксиды. Такую процедуру может сделать любой научный сотрудник химической лаборатории, что, безусловно, является дополнительным преимуществом технологии.

«Разделение разновидностей мышьяка (III и V) возможно прямо на месте забора воды. Для этого образец пропускают сначала через первый картридж, где оседает мышьяк (V), далее через второй, где происходит выделение мышьяка (III). Затем картриджи доставляют в лабораторию для более подробного анализа», - добавила Дидух-Шадрина.

Как уверяют ученые, разработанный сорбент является уникальной базой для создания широкого класса сорбентов с заданными свойствами. Сейчас ученые СФУ, применяя данную платформу, разрабатывают способ разделения и последующего определения неорганических форм селена и меди. Также в планах - применение синтезированных сорбентов для разделения и определения разных ксенобиотиков, в том числе антибиотиков, гербицидов и пестицидов.

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