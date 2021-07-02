В NASA рассказали о проблеме с отправкой команд МКС перед стыковкой «Прогресса»

В NASA рассказали о возникновении технических проблем у хьюстонского ЦУП с отправкой команд системам МКС. Однако это не помешало стыковке грузового корабля «Прогресс МС-17» со станцией.

«Центр управления полетами столкнулся с трудностями с отправкой команд на МКС. При этом наземные специалисты получают телеметрическую информацию со станции», - сказано в сообщении ЦУП, передает РИА Новости.

На данный момент специалисты разбираются с ситуацией, чтобы восстановить возможность отправки команд на станцию.

В пятницу, 2 июля, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Поиск».

На станции в настоящее время находится 65-я экспедиция. Она состоит из россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур.