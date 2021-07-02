Космический грузовик «Прогресс МС-17» состыковался с МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с Международной космической станцией. Это следует из прямой трансляции на сайте «Роскосмоса». В корпорации уточнили, что «Прогресс» прибыл к модулю «Поиск» российского сегмента станции в 4:00 по московскому времени.

На борту грузовика - питание, питьевая вода, топливо, баллоны с кислородом и различное оборудование. Кроме того, супруга космонавта Олега Новицкого передала на МКС березовый сок, флаги Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и тельняшку.

На станции в настоящее время находится 65-я экспедиция. Она состоит из россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.